Joana Morillas anuncia en 'Cazamariposas' que Isabel Pantoja se estaría planteando demandar a Chabelita

A la tonadillera no le hace gracia que su hija aireé sus trapos sucios

Este sábado la hija de Isabel Pantoja se sentará en el Deluxe para hablar de su familia. No es la primera vez que Chabelita cuenta públicamente sus trifulcas familiares pero parece ser que la tonadillera estaría cansada de ello y se habría planteado demandar a su hija.

Todo surge a raíz de que Chabelita haya decidido retomar la relación Alberto Isla, el padre de su hija. Al parecer no sería bien recibido en Cantora y la tonadillera le habría cerrado las puertas en Navidad.

La cantante estaría harta de que su hija airease todas sus intimidades hasta el punto de que estaría planteándose demandarla y así lo ha confirmado Joana Morillas: "Me cuenta una persona muy cercana a Isabel Pantoja es que está destrozada porque sabe que la niña no solo va a hablar de ella sino que lo hará de más familiares", dijo.

Además ha aprovechado para hacer una advertencia a la hija de la tonadillera: "Quiero decirle una cosa a Chabelita: Isa, lo que ganes mañana guárdalo porque no se descarta que tu madre tome medidas legales contra lo que tu puedas decir en el Deluxe". Además ha querido añadir que la fuente está asustada por lo que podría pasar si Isabel decide definitivamente denunciar a su hija.

A pesar de lo contundente que ha sido la colaboradora, Laura Lago no se ha creído del todo esta información:"Quizá es parte del guion o para que nos cuadre lo que va a contar mañana pero, ¿cómo va a demandar a su hija?", dijo. A lo que Joana discrepa: "El enfado es real, y no desde Nochevieja como se ha contado sino que ya en Navidad, Isabel no dejó que Alberto Isla pasará allí el día. Isabel cree que esta relación no va a durar nada y no quiere que entre porque sabe que lo va a contar todo", concluyó.

