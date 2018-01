Terelu se pilla un enfado monumental en 'Las Campos': "Te doy una hostia que te pongo del revés" Ecoteuve.es 13/01/2018 - 11:42 0 Comentarios

Tuvieron problemas en una terraza en la que estaban cenando

Las Campos han puesto rumbo a Miami para continuar la aventura que comenzaron en Nueva York. Las hermanas se han trasladado a la ciudad americana y todo no ha sido de color de rosas. Sobretodo para Terelu que ha tenido un pequeño percance en un restaurante.

Terelu, su hermana Carmen y una amiga se encontraban disfrutando en una cena en una terraza de Miami cuando de repente se les acerca un desconocido diciendo: "perdona que os interrumpa, ¿Tú sales en Telecinco? Es que te he conocido", refiriéndose a Terelu.

La colaboradora de Sálvame no le dio mucha importacia, quizás porque pensaba que se trataba de un fan, incluso accedió a darle dos besos. Después de preguntarle un poco que quién era el hombre pregunto que "si podía sentarse con ellas" algo que no dio muy buena espina a las hermanas. Tanto que Carmen comentó a cámara: "Teníamos que haber sido más listas las tres y decirle ¿Dónde vas?¿Por qué te sientas?, si no te hemos invitado". El desconocido continuó hablando con ellas con total naturalidad creando una tensión palpable en el ambiente. Les comentó que tenía una "empresa de servicios". Continuó piropeando a Terelu algo que pareció muy raro a la colaboradora.

El hombre seguía insistiendo hasta que la colaboradora de Sálvame se agobió tanto que decidió decirle que se marchase. Finalmente accedió a ello pidiendo a Terelu de nuevo un beso. Ella cedió pero el desconocido decidió propasarse con la colaboradora algo que no le sentó muy bien y en ese momento estalló: "¡A mí no me toques las narices porque te doy una hostia que te pongo del revés!¡Y no estoy de broma!", gritaba enfadada. Al final el hombre se marchó y Carmen acabó desvelando que al ir al baño le comentaron que se trataba de "un chico que ofrecía servicios sexuales a señoras". Por suerte todo quedó en un susto.

PUBLICIDAD