La confesión más íntima de Rafael Amargo: "Me gusta ver que el hombre sea una gran mujer en la cama" Ecoteuve.es 18:23 - 12/01/2018 0 Comentarios

Lorena Berdún entrevista al bailaor en su programa de Telemadrid

Este viernes (23.45) vuelve Sexo y etcétera, el programa que presenta Lorena Berdún en Telemadrid. Tal y como hizo con celebridades como Paula Vázquez o Carmen Lomana, la sexóloga habla con el bailaor Rafael Amargo.

Rafael Amargo es todo un personaje del mundo del espectáculo, donde se han podido ver diferentes facetas suyas. Siempre ha sido muy misterioso con su vida íntima, hasta que decidió desvelar sin ningún problema que era bisexual, y que su primera relación había sido con su profesor de danza.

A pesar de que el coreógrafo se ha casado y divorciado dos veces con mujeres, con las que tiene dos hijos, deja claro que no tiene preferencias. Se muestra como un hombre que vive de forma intensa y libre todo lo que se le pone por delante, y que seduce a hombres y mujeres allá por donde pasa.

Amargo reconoce que es muy dominante, y que en ocasiones le gusta "ver al hombre que sea una gran mujer en la cama". A pesar de ello, el bailarín es consciente de que con las mujeres tiene más éxito que con los hombres.

En cuanto al controvertido tema de la infidelidad, él asegura que cree mucho en ella, pero le cuesta mucho ser fiel a sus parejas. Uno de los objetivos que pretende alcanzar este año es enamorarse, pero no de otra persona: "Estoy intentando enamorarme más de mí, porque soy una persona que me he querido muy poco".

