El interrogatorio más sexual de 'First Dates' acaba en el mayor fracaso posible Ecoteuve.es 16:07 - 12/01/2018 0 Comentarios

¿Te gusta hacer topless? A mí es que me gustan las chicas con pechos grandes"

La cita de Melany y GQ dejó a todos los espectadores de First Dates con la boca abierta por protagonizar una de las conversaciones más tórridas del programa de Cuatro.

La joven pidió a su compañero que le preguntara lo que él quisiera. Él se lo tomó al pie de la letra y comenzó a interesarse por aspectos de lo más íntimo.

Primero le preguntó si le gustaba hacer topless. "Me gustan las chicas con pechos grandes y si los tienes, enséñalos. Debes broncearte y tomar el sol, y si tienes ropa no puedes tomar el sol".

Pero el interrogatorio no terminó ahí y GQ continuó interesándose por otros detalles: "¿Cuándo fue la última vez que tuviste sexo?". "Hace unos tres meses, más o menos", respondió ella. "Mucho tiempo", respondió él. "Si no tengo pareja o no tengo cómo tener sexo en ese momento, no me encasillo en ello, tengo otras cosas que hacer, tengo muchas responsabilidades, y no tengo por qué estar buscándolo todo el rato", aclaró minutos después Melany.

Después fue ella la que siguió con el interrogatorio: "¿Has besado a alguien de tu mismo sexo?". "Como amigos... pero tú sí...", dijo él. "Yo sí"."Las mujeres son bisexuales. ¿Tú eres bisexual? ¿Has hecho free seasons? "Me han invitado, pero no".

Como al final no se pudieron conocer mucho y solo hablaron de sexo, la decisión para tener una segunda cita se basó en eso. Melany aseguró que "lo que menos me gusta de GQ es que me parece un poco engreído". El problema del asiático fue que la veía "aburrida" en la cama. De hecho le dijo: "No creo que vayamos a ser compatibles...".

Melany le respondió con un buen zasca: "Entiendo, entiendo... a mí me gusta mucho cómo va GQ por la vida, pero no es mi forma de ir por la vida y no termina de encajar... nos vemos por ahí".

PUBLICIDAD