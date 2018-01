Ana Rosa comienza su programa desde un plasma como crítica a Puigdemont Ecoteuve.es 12/01/2018 - 11:18 0 Comentarios

La presentadora de Telecinco confiesa si tiene pensado dedicarse a la política

Ana Rosa Quintana ha sorprendido este viernes a los espectadores de su programa de Telecinco arrancando la emisión desde una televisión como crítica a Carles Puigdemont, que todavía continúa en Bélgica. "¿Cómo se preside un país a través de un plasma?", empezó planteando.

"Sería como presentar este programa desde mi casa, sin ir al plató, sin conocer a los colaboradores, a través de esta pantalla...", continuó diciendo mientras se podía ver cómo había una pantalla ubicada en su habitual asiento de la mesa de debate político del espacio.

La presentadora informó de cómo está la situación política en Cataluña y los posibles escenarios de una investidura que a priori tendría que efectuarse de manera telemática. El programa se hacía eco además de unas declaraciones de Rafael Hernando, portavoz del PP, en las que aseguraba que ya se esperaba cualquier cosa por parte de los independentistas: "Nos encontraremos que nos proponen que Iker Jiménez presida el parlamento catalán", dijo el político.

Ana Rosa, por su parte, se mostró encantada con esta loca opción: "Pues a mí me parece muy buena idea que Iker Jiménez presida el parlamento catalán, el español o el que sea... con muchísimo talento", apuntó antes de comenzar el debate.

Ana Rosa confiesa si piensa dedicarse a la política

Después de que Oprah sorprendiera a todos durante su discurso en los Globos de Oro, hay quienes creen que se está postulando como posible candidata a la presidencia de Estados Unidos.

Ana Rosa Quintana, a la que muchos comparan con la estrella norteamericana, ha opinado este viernes sobre esta idea: "A mí me gustaría que fuese Oprah, pero lo veo muy complicado", empezó diciendo. Fue entonces cuando uno de los colaboradores abrió el melón: "Son muchos los que ven similitudes contigo". "Ya me gustaría a mí. Tiene 3.000 millones de dólares de patrimonio", replicaba la presentadora.

Aunque parecía que Quintana no quería pronunciarse si tiene en su mente dar el salto en algún momento a la política, uno de sus tertulianos se lo preguntó directamente. "No me dedicaría a política nunca", sentenció con firmeza.

