La respuesta de Anna Simón a la pregunta comprometida de Pedroche: "¿Estás soltera?" Ecoteuve.es 11/01/2018 - 19:24

La colaboradora de 'Zapeando' juega al despiste con sus compañeros de La Sexta

Zapeando pidió este jueves a los espectadores del programa que enviaran nuevas fotos con sus parejas para que Frank Blanco y los colaboradores puedan hacer ese juego en el que tratan de adivinar si son novios recientes o una pareja ya estable.

Anna Simón bromeó entonces si no podía enviar fotos con sus perros, a lo que el presentador respondió con una negativa. "Es que nunca puedo mandar nada. No me dejas participar en el programa", le reprochó a su jefe.

"Bueno, pues búscate pareja, que ya sé que en tu caso es extremadamente difícil", le respondió Blanco. "¿Pero entonces estás soltera?", le dijo Pedroche en una pregunta comprometida. "Pues ya no lo sé, unos dicen que sí y otros que no", replicó provocando las risas de sus compañeros. "¿Pero recientes o estables son tus relaciones?", insistió la vallecana. "Estables siempre", aseguró Simón antes de cambiar de tema.

