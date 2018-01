La confesión de Mario Vaquerizo sobre su boda con Alaska: "Firmé la separación de bienes" Ecoteuve.es 11/01/2018 - 19:16 0 Comentarios

"Si me muero, no se lo va a quedar todo ella", dice el colaborador de 'Zapeando'

Mario Vaquerizo asistió este jueves al plató de Zapeando para conducir su sección semanal en el programa vespertino de La Sexta. En esta ocasión, además de presentar sus Cinco vídeos con Mario, el colaborador quiso hablar de las bodas aprovechando el estreno esta noche de Casados a primera vista.

"Cada uno cuando se casa tiene que hacer lo que quiera en todo momento, ser dueño de su boda y que sea el día más feliz de su vida, que se supone que para eso te casas", empezó diciendo antes de recordar cómo fue la suya y hacer una gran revelación.

"Yo me casé una vez en Las Vegas, lo que pasa es que no lo validé. Luego por una cosa burocrática, la cosa fue en serio, empezamos a tener propiedades en común y gastos en común e hicimos separación de bienes porque si me muero yo, no se lo va a quedar todo Alaska. Y viceceversa", dijo Vaquerizo en una de sus largas y atropelladas frases que causó la sorpresa de Anna Simón.

"¿Cómo? ¿Cómo?", preguntó la colaboradora. "Si me muero le tiene que corresponder algo a mi hermana, a mi madre... esas cosas yo no las sabía", explicó entonces el colaborador a su compañera.

PUBLICIDAD