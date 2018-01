Amaia promete ponerse "cachonda" durante su próxima actuación en 'OT': "Me voy a tocar y todo" Ecoteuve.es 11/01/2018 - 18:04 0 Comentarios

Los Javis piden a la concursante que afronte la interpretación del tema de este modo

Love on the brain es el título de la canción de Rihanna que tocará defender a Amaia en la décima gala de Operación Triunfo. La concursante ya ha comenzado a trabajar con Los Javis la interpretación que dará al tema y, como contiene algunas connotaciones sexuales, le han pedido actuar de una forma muy particular.

Así se lo hizo saber la navarra a Aitana y Alfred durante la merienda de este miércoles: "Me han dicho que tengo que estar cachonda durante la canción", ha comenzado diciendo a sus compañeros con la naturalidad que le caracteriza.

La cosa no quedo ahí y Amaia, reflexiva, reveló de qué forma iba a manifestar ese estado durante la actuación. "Buah, es que te juro que me voy a tocar y todo. Pero me voy a tocar el chocho, eh, te lo digo en serio", continuó prometiendo.

Aitana, impertérrita, asumió con normalidad el comentario: "Pues me parece muy bien". Alfred, por su parte, mostró más interes: "¿Pero cuándo?", preguntó. "En una frase", explicó ella poco antes de que el catalán hiciera una broma que a la navarra poca gracia le hizo.

