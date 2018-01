Laura Andrés, la profesora de 'OT' que "hipnotizó" a Shakira y da clases a su hijo con Piqué Ecoteuve.es 11/01/2018 - 15:15 0 Comentarios

La mentora de los triunfitos encandiló a la estrella colombiana y participó en su último disco

Dos meses y medio después de que arrancara Operación Triunfo, y cuando el talent musical encara ya su gran recta final en TVE, aun siguen descubriéndose aspectos desconocidos del pasado de sus protagonistas. Es el caso de Laura Andrés, profesora de piano, lenguaje musical y rítmica de la Academia, que encandiló a todos con su interpretación de acompañamiento a Alfred en la gala 8 del programa con el tema Vete de mí.

La trayectoria profesional de Andrés es intachable y fue dada a conocer en la presentación del concurso que tuvo lugar el pasado mes de octubre. Sin embargo, hay un hecho curioso que aun nadie conocía, y es que la catalana es la profesora de Música de Milan, el hijo mayor de Shakira y Gerard Piqué.

Así lo hizo saber la estrella colombiana, el pasado mes de junio, durante la presentación en Miami de su último trabajo, El Dorado, en la que Laura Andrés también estuvo presente. La mentora de los triunfitos participó en la grabación del álbum interpretando Toneladas, última canción del disco cuya historia desveló antes de entonarla por primera vez ante la prensa, familiares y amigos.

"Le di muchas vueltas. Primero la hice en reggae, después la hice pop, después en rock... Hasta que un domingo por la mañana me levanté y me dije: esta canción no se puede interpretar de otra forma que no sea con piano y mi voz", empezó diciendo antes de descubrir cómo conoció a Laura Andrés.

"Y como no conocía pianistas en Barcelona, me acordé de que cada mañana, cuando llevaba a Milan y Sasha a la escuela, nos quedábamos los tres hipnotizados, en trance, escuchando a través de un cristal a una de las mejores intérpretes femeninas de piano que hayamos escuchado jamás. Era Laura, la profesora de música de Milan", dijo presentándola ante el público allí presente.

"La invité un domingo a casa, ella nunca había estado en un estudio de grabación, y ese domingo nos dio todo lo que tenía", aseguró Shakira explicando los motivos por los que Andrés la conquistó. "Estoy superada por la situación y muy muy feliz. La vida tiene estos regalos", llegó a decir la profesora de OT en sus redes sociales.

PUBLICIDAD