Abidal y Pedrerol, la historia de una polémica con Messi de protagonista

Las redes culparon al presentador de La Sexta de retorcer unas declaraciones del jugador

El conductor de 'Jugones' defiende el trabajo de su equipo tras un tuit de Abidal

Josep Pedrerol se ha visto envuelto en una polémica por hacerse eco en su programa de una entrevista de Canal Plus Francia en la que Enric Abidal hablaba de su cáncer y de la relación con sus compañeros del Barça en esa época. Muchos interpretaron que el vídeo de Jugones tenía la finalidad de criticar a Messi. Abidal ha explicado su postura en Twitter y el presentador de La Sexta se ha defendido.

En la entrevista original, Abidal explica que hizo un vídeo para los jugadores del Barcelona. "Messi me dijo que no se lo tenía que haber enviado, que les había afectado". La periodista que locuta la pieza explicó que el vestuario del Barça siempre estuvo con él, pero muchos interpretaron que el programa trató dicha información de una forma sensacionalista a raíz de un tuit del programa de La Sexta que decía así: "¡Muy atento! Messi pidió a Abidal que no les hablase más de su enfermedad. Os lo contamos a las tres en Jugones".

"Messi le dijo: 'No me envíes más vídeos así que nos haces daño'. Es la confesión de Abidal. Confiesa el gran sufrimiento que padeció por el cáncer de hígado, lo mal que lo pasó. Cómo vivió el vestuario del Barça aquella dura etapa. Nos lo cuenta", dijo Josep antes de la pieza.

La historia no se ha quedado ahí, ya que este jueves Abidal se ha dirigido a Pedrerol a través de Twitter para aclarar lo ocurrido: "Cuando envié el vídeo para animar al equipo, Leo Messi nunca me dijo que no les enviara más cosas así, ni que no quisiera saber nada. Leo me dijo que no les gustaba verme así, pero en ningún momento ha tenido malas palabras para mí".

Minutos después, el presentador de La Sexta contestaba al francés: "Hola Eric. Quedó claro. Así fue como lo contamos en Jugones. Nos alegramos mucho de tu completa recuperación. Has sido un ejemplo para todos. Un abrazo".

