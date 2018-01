'First Dates', al descubierto: lo que nadie ve del restaurante más famoso de la televisión 11/01/2018 - 12:47 0 Comentarios

MAKING OF | ECOTEUVE.ES visita el programa de Cuatro y habla con su equipo

¿Cómo se hacen las citas? ¿Cobran los comensales? ¿El programa interviene en las cenas?

Pocas cosas hay tan cotidianas como la búsqueda del amor. Y pocas situaciones muestran mejor las verdades y las mentiras de las personas que sentar a dos desconocidos a cenar juntos, contarse la vida, hablar de sus gustos, sincerarse sobre sus aspiraciones Que de ahí surja algo serio es otra cosa.

Da igual quién sea, cómo sea o qué busque. Una cena en el restaurante de First Dates pone a todos al mismo nivel y eso es, quizás, lo que ha hecho que el programa de Cuatro vaya camino de cumplir su segundo año ininterrumpido en antena.

"Después de 500 programas, 300 grabaciones y 2.700 citas, nos seguimos sorprendiendo", asegura Yolanda Martín, directora del programa que produce Warner Bros y encargada de poner en marcha la versión española de un programa que sí tenía rodaje en el extranjero pero que nunca se había visto en formato de tira diaria. En total, seis prime times a la semana, muchas segundas oportunidades, algunos desplantes y un sinfín de dudas entre los espectadores.

La mecánica de First Dates es fácil: dos personas se sientan, hablan de sus cosas y ven si quieren darse una segunda cita o no. Pero las citas del programa siempre generan ruido y cada día se viralizan en las redes sociales. "Nosotros nunca intervenimos. Las parejas son libres de hablar de lo que quieran y tener la conversación que ellos decidan", explica Gus García, miembro del equipo de grabación. Se encarga, entre otras cosas, de seguir el desarrollo de la cenas -se graban entre 8 y 10 al día- desde la sala de control y entrevistar después a los candidatos sobre lo que ha ocurrido en la mesa.

"A veces intuyes si se van a gustar o no, pero hemos aprendido que no hay que dar nada por hecho. La realidad siempre supera la ficción", comenta a ECOTEUVE.ES en nuestra vista al restaurante más famoso de la tele. "A veces crees que una cita no va a ninguna parte y, de repente, les ves besándose en el reservado". "El truco es dejar que las citas fluyan".

En la trayectoria de First Dates se han vivido historias de lo más románticas y también momentos de tensión, "pero nunca hemos tenido que irrumpir una grabación para parar la cita. Si no funciona o hay algo que les incomoda, se levantan y se van", asegura. "Ellos mismos gestionan su cita como en la vida real", insiste.

A la redacción de First Dates pueden llegar unas 40 solicitudes al día de personas que quieren tener una cita a ciegas ante el millón y medio de fieles que se ponen el programa para cenar. Y hay de todas las edades, niveles culturales, gustos sexuales

"Todo el mundo vale porque solo queremos personas que quieran encontrar el momento", comenta Amparo Feria, del equipo de casting.

Feria se encarga, entre otras cosas, de decidir qué comensales cenarán juntos, una labor a medio camino entre la que corresponde a un programa de televisión y la de una agencia matrimonial al uso. "Nos fijamos en que puedan tener una cierta afinidad y en la cercanía geográfica, que es algo que al principio no lo teníamos muy en cuenta pero ahora sí".

"Siempre buscamos que surja el amor. Esa es nuestra premisa", afirma, al mismo tiempo que asegura que nunca hacen parejas a mala idea. "No nos hace falta buscar que no se gusten, porque eso surge de manera natural. Hay parejas que crees que van a triunfar y luego sale el tiro por la culata".

Y la pregunta más recurrente entre los espectadores: ¿Cobran? "Reciben una compensación económica por el día de trabajo que pierden y las molestias. Muchos de ellos ni siquiera lo saben hasta que llegan aquí. Pero no vienen por eso, ya que es una cantidad simbólica".

