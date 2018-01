Jaime Cantizano lanza un alegato a favor de la gestación subrogada: "Merece la pena" Ecoteuve.es 11/01/2018 - 11:59 0 Comentarios

El presentador asegura que en el proceso se ha sentido "desamparado"

El locutor de Onda Cero acepta el debate pero afirma que le molesta "la falta de información"

Jaime Cantizano visitó este miércoles el plató de El Hormiguero para promocionar su nuevo programa en Onda Cero. El presentador cogerá el testigo de Isabel Gemio en la emisora de Atresmedia y conducirá un espacio en las mañanas del fin de semana en el que estará, tal y como adelantó ECOTEUVE en exclusiva, rodeado de mujeres.

El jerezano aseguró que esta viviendo un dulce momento tanto en lo profesional como en lo personal, sobre todo, desde que llegó al mundo Leo, primer hijo al que tuvo a través de un vientre de alquiler. "Es como un clon mío pero un poco más rubio. Es maravilloso", empezó diciendo Cantizano, que destacó algunos rasgos de su personalidad en los que se ve reflejado. "Le he dejado bailando, le gusta mucho la música. No sé si terminará dedicándose al espectáculo pero tira por ahí", afirmó.

Pablo Motos aprovechó la ocasión para poner sobre la mesa la polémica con la llamada gestación subrogada, método ilegal en España. "Hay que debatirlo. No me importa el debate pero sí me molesta la falta de información", empezó diciendo. "Es un proceso largo en el que uno a veces se siente desamparado, se necesita mucha ayuda pero merece la pena", dijo Cantizano, que viajó en agosto de 2016 a Estados Unidos para recoger a la criatura.

"La sociedad evoluciona, hay muchos tipos de familia y existe el amor del papá, de la mamá, de dos papás. Estamos hablando al fin y al cabo de amor y de formar tu propia familia", defendió el locutor.

PUBLICIDAD