Trolean la página de Mónica Naranjo en Wikipedia para recordar que "nunca lloró en México"

La entrada de la artista ha sido modificada en su versión española e inglesa

"Yo a tu edad, Aitana, me fui a México con una mano delante y otra detrás y no lloré". Mónica Naranjo quiso explicar de esta manera tan gráfica que no hay que entristecerse por cosas de poca importancia, como la marcha de Cepeda, para que eso no interfiera en su trabajo en OT.

Su comentario se hizo viral y los espectadores comentaron a burlarse de la cantante con un sinfín de bromas que comenzaron a difundirse a través de Twitter.



Pero la situación ha ido más lejos. Los usuarios de Wikipedia han troleado la entrada de Mónica Naranjo -en castellano y la versión en inglés- para aclarar en su biografía que, cuando fue a México, nunca lloró.



Aunque en la versión en castellano ya ha sido corregida, la biografía de la cantante explicaba que después de no conseguir el éxito esperado "emigró a México, donde no lloró". Así también lo hace la versión anglosajona. "At 18, she emigrated to Mexico, where she did not cry, Aitana, she did not cry".

