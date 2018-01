Andrés Caparrós explota desesperado contra su hijo: "Alonso nos está matando" Ecoteuve.es 11/01/2018 - 10:24 0 Comentarios

El conflicto en la familia del presentador continúa tras su agresión a un reportero de 'Sálvame'

El conflicto que se ha desencadenado dentro de la familia Caparrós se ha convertido en el tema central de Sálvame durante los últimos días. La presencia de Alonso en el espacio vespertino de Telecinco ha destapado las miserias de su entorno y la situación ha llegado a tal límite que, el pasado martes, su padre Andrés perdía los nervios y agredía a uno de los reporteros del programa.

Terelu Campos aseguró que, tras ver las imágenes, se puso en contacto con el reconocido presentador y locutor de radio para saber cómo se encontraba. "Están sobrepasados, desbordados. No saben cómo gestionar esto", empezó diciendo antes de desvelar que a Andrés se le ha pasado por la cabeza cometer una locura. "Él me ha dicho algo tan terrible como que en los últimos tiempos le resultaba difícil seguir aquí", afirmó.

La desesperación de Andrés Caparrós la ha dejado patente un día después en una entrevista concedida a La Razón en la que habla de cómo está viviendo los problemas con su hijo: "Alonso nos está matando. No entiendo el porqué del odio de mi hijo. Nos está haciendo muchísimo daño. Su actitud no la entiende nadie y nunca pensé que llegara a actuar así", empieza diciendo.

Para el periodista, la adicción a las drogas que tuvo Alonso es uno de los motivos de que todo esto haya sucedido: "Por supuesto, son producto de una vida desperdiciada", afirma antes de señalar a una tercera persona. "Alonso está mal aconsejado por alguien de su entorno, por una mujer, pero prefiero no entrar en detalles. Le tiene abducido. Es una mala persona", asegura Andrés Caparrós en unas palabras que podrían ir dirigidas a la mujer del actual tertuliano de Sálvame.

"Mi mujer lleva tiempo enferma, de consulta en consulta médica, con problemas en el corazón, en el páncreas... Desde hace un año no ha recibido ni una llamada de nuestro hijo. Es una pena", confiesa el presentador, que también lamenta los problemas de Alonso con su hermano. "También habla mal de su hermano Andrés, que es un hijo modélico, un gran profesional y un buen hermano. Nadie entiende que Alonso intente humillarle", declara.

Andrés Caparrós cree que hace falta "un milagro" para que este enfrentamiento termine: "Me da pena la situación porque nunca he sido un mal padre. Lo veo difícil porque Alonso no está por la labor. Mi casa está abierta por si quiere limar asperezas. Este sufrimiento no se lo deseo a ningún padre", reflexiona.

PUBLICIDAD