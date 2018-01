Kiko Hernández responde al ataque de Andrés Caparrós: "¡Qué ridículo eres!" Ecoteuve.es 18:57 - 10/01/2018 0 Comentarios

"Yo no me avergüenzo de mi profesión, ojalá a ti te hubiera ido tan bien como a nosotros"

Kiko Hernández no ha pasado por alto el ataque le hizo Andrés Caparrós, el hermano de Alonso, después de que este no se tomase demasiado bien que el colaborador de Sálvame informara que vende cigarrillos electrónicos.

El comentario se ha producido cuando Kike Calleja fue a entrevistarle después de que su padre perdiese los nervios con un reportero de Sálvame. Para ello, intentó desprestigiar a Hernández mofándose con su nombre: "Kika Hernández, o Kaka Hernández, como se llame... que te quede bien clarito, que prefiero hacer esto mil veces, a comercializar con lo que hacéis vosotros".

Como es habitual en él, Kiko Hernández no se ha quedado callado: "¡Qué ridículo eres, con lo grande que fuiste en su momento! Tú mismo te estás avergonzando de tu profesión".

El colaborador alegaba no no haber hecho nada malo, simplemente comentar que vendía cigarros electrónicos, y además le había insistido en repetidas ocasiones de que convenciera a su compañera Begoña para que le comprara sus productos. "Yo no me avergüenzo de mi profesión, ojalá a ti te hubiera ido tan bien como a nosotros! Yo respeto tu trabajo, así que tú respeta el mío", ha concluido muy enfadado.

PUBLICIDAD