Alfonso Rojo pide perdón, cinco años después, a los padres de las jóvenes que murieron en el Madrid Arena

"Dije algo sobre el comportamiento ligero de los padres, como si tuvieran cierta responsabilidad"

Alfonso Rojo ha aprovechado su intervención de este miércoles en Espejo público para disculparse con los padres de las cinco jóvenes que murieron en la tragedia del Madrid Arena en 2012.

"Dije algo sobre el comportamiento ligero de los padres, como si tuvieran cierta responsabilidad. Lo dije en una tertulia de estas de la televisión", ha recordado Rojo, visiblemente afectado.

"No hay nada que me arrepienta más y pido perdón", ha insistido el periodista, que ha dejado sorprendidos a sus compañeros de tertulia y también a la presentadora, Susanna Griso.

La conductora, precisamente, ha querido saber por qué pide perdón después de cinco años. "Estas Navidades me he acordado, he estado pensando... también por el tema de Diana Quer", ha apuntado.

"También influye que tengo hijos en la misma edad. No volverá a pasar", ha insistido Rojo.

