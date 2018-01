El "infierno" de Sofía Cristo con las drogas: "Sufrí un amago de infarto y noté cómo me estaba muriendo" Ecoteuve.es 10/01/2018 - 12:57 0 Comentarios

La hija de Bárbara Rey confiesa su drama a Samanta Villar en su programa de Cuatro

Samanta Villar dedicó la última entrega de su programa en Cuatro a la vida y la muerte abordando este asunto desde diferentes vertientes. A la hora de hablar de los que deciden llevar vidas de desenfreno y descontrol, la presentadora entrevistó a Sofía Cristo, quien confesó su drama durante 14 años imbuida en el mundo de las drogas.

"Uno de los peores momentos que he vivido es el día de mi amago de infarto en un hotel después de estar varios días sin dormir. Se me dormía el brazo, arritmias, el corazón se me estaba parando y se me dormía toda la cabeza. Notaba que los órganos me estaban dejando de funcionar, me estaba muriendo", dijo la hija de Bárbara Rey en un escalofriante testimonio.

"Perjuré que no me iba a volver a drogar y a los tres días me estaba drogando. Era adicta. He querido dejar tantas veces de consumir y no he podido... es el puto infierno", explicó Cristo, que actualmente vive una vida saludable y ha decidido atender a otros adictos para ayudarles a salir de ese pozo en el que ella durante tanto tiempo estuvo metida.

"Quiero acabar haciendo terapias y tratar pacientes y seguir labrando su futuro lidiando en el mundo de las adicciones", aseguró la DJ, que acude recurrentemente a varios centro dando charlas a otras personas que pasan por el mismo problema que tuvo ella.

