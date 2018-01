Andrés Caparrós pierde los nervios y agrede a un reportero de 'Sálvame': "¡Estoy hasta los huevos!" Ecoteuve.es 10/01/2018 - 11:38 0 Comentarios

El presentador muestra un gran enfado ante la insistencia de las preguntas de Sergi Ferré

Sálvame vivió este martes un tenso momento con la familia Caparrós. Uno de los reporteros del programa, Sergi Ferré, acudió a las inmediaciones del domicilio de Andrés Caparrós y su mujer para preguntarles por el polémico polígrafo que realizó su hijo Alonso el pasado sábado en el Deluxe.

Mientras Ferré les perseguía por un parque, la madre del actual colaborador del programa optaba por permanecer en silencio evitando todas las preguntas. "Estamos en un bufete de abogados. No me filméis, no me saquéis por favor. No voy a opinar nada. No quiero saber nada", pedía la mujer. "Mi hijo puede hacer lo que quiera, es libre. Yo no veo la televisión. Me entero por vosotros cuando os veo. No quiero saber nada. Ninguno del resto de mi familia quiere saber nada, en absoluto", insistía hasta que entró en escena su marido.

Andrés Caparrós llegaba al lugar de los hechos visiblemente enfadado ante la persecución del reportero. "Todo está en manos de nuestros abogados. No me grabéis más que me voy a cabrear mucho. ¡Estoy hasta los huevos! ¡Que nos dejéis tranquilos!", le pedía a Ferré que continuaba preguntándole por la polémica. Todo ello, hasta que el ex presentador perdió los nervios y dio un golpe a la cámara de Telecinco. "¡No le pegue a la cámara!", le pedía el reportero. "Pues te pego a ti. ¡Que nos dejéis tranquilos!", le decía gritando al tiempo que intentaba abofetearle y empujarle.

Alonso pudo ver las imágenes en el plató de Sálvame y mostró su desacuerdo con la actitud de su padre. "¿Os acordáis cuando yo no podía hacer aquella entrevista porque yo era un tío impredecible y había miedo?", empezó reflexionando. "Dice mucho esta reacción y no le favorece", dijo manifestando su tristeza ante lo sucedido.

"Me muero de pena. Se me parte el corazón. No me considero responsable del bofetón, sí de haber contribuido en haber llegado a este límite de nervios. Pero por todo lo que proclama de profesionalidad esta reacción no le deja nada bien", opinó el tertuliano, que mostró preocupación por el "cansancio" que notó en su madre.

