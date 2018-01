Aitana cantará en la gala 11 de 'OT' 'Procuro olvidarte', ¿dedicada a Cepeda? Ecoteuve.es 9/01/2018 - 16:26 0 Comentarios

"No conozco la canción pero me gusta el título", ha dicho, deprimida por la ausencia de su amigo

Amaia interpretará un tema de Rihanna y Alfred defenderá una canción de Harry Styles

Después de la semana más triste de Aitana por la expulsión de Cepeda, la joven deberá preparar para el próximo lunes la canción Procuro olvidarte, de Manuel Alejandro. Un título que parece venir como anillo al dedo a la concursante, que ha llorado durante los últimos siete días la ausencia de su gran amigo.

El comentario de Aitana al recibir el tema de manos de Noemí Galera ha ido en esa línea. "No sé cuál es pero me gusta el título", ha dicho con una ligera risa.



Amaia cantará por Rihanna (Love On The Brain) y Alfred interpretará el tema Sign of the Times, de Harry Styles. Miriam, por su parte, tendrá que defender What About Us, de Pink.



En la gala 11, que se emitirá el próximo 15 de enero, habrá, además de las actuaciones individuales, un trío y un dúo.

Reparto de temas

Actuación grupal: País Tropical

Amaia: Love On The Brain (Rihanna)

Aitana: Procuro olvidarte (Manuel Alejandro)

Alfred: Sign of the Times (Harry Styles)

Miriam: What About Us (Pink)

Agoney: Eloise (Barry Ryan)

Alfred y Miriam: Cuando duermes (Cómplices)

Aitana, Agoney, Amaia: Lucha de gigantes (Nacha Pop)

Ana Guerra: Por debajo de la mesa (Luis Miguel)

Roi: Heaven (Bryan Adams)

