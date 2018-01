Las redes se mofan de Mónica Naranjo por su regañina a Aitana en 'OT': "Yo a tu edad no lloraba"

Aitana está de bajón. Desde que Cepeda fue expulsado, la concursante ha pasado una semana triste y eso se reflejó en la actuación de este lunes. Esto mismo es lo que le quiso decir Mónica Naranjo durante su valoración, aunque su forma de hacerlo ha despertado una cascada de mofas en las redes sociales.

"A tu edad, con 18 años, me fui a México, con una mano detrás y otra delante, sin saber lo que iba a ser de mi vida, y no lloré nunca. Nunca", dijo Naranjo a Aitana en OT.



La joven catalana fue una de las concursantes propuestas para abandonar la Academia. Sin embargo, sus compañeros la sacaron de la lista negra y se libró de estar nominada de cara al próximo lunes.

No se es más fuerte por no llorar, señora.

Llorar es ser valiente, es no tener miedo de mostrar tus sentimientos.

Los nudos del pelo se desenredan peinándote, los de la garganta llorando.

Llorar es humano.pic.twitter.com/wXaEdO6YLG