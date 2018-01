Alfred confiesa que sufrió un ataque de ansiedad en 'OT' y lanza un emotivo mensaje a otras personas que lo sufren Ecoteuve.es 9/01/2018 - 14:58 0 Comentarios

El concursante habla abiertamente de los motivos de su ausencia durante la emisión

Durante la décima gala de Operación Triunfo, Alfred dio el susto a los fans del programa al ausentarse durante gran parte de los números musicales de sus compañeros. Aunque finalmente se explicó que se encontraba indispuesto por unos mareos, en ningún momento se habló claramente de lo que le sucedía al catalán, que lo ha desvelado este martes durante el repaso de las actuaciones con Noemí Galera y Manu Guix.

Los profesores quisieron dejarle claro su desacuerdo con el jurado, ya que, según su criterio, tenía que haber estado salvado al ser una de las tres mejores interpretaciones de la noche. "Si valoramos las tres mejores actuaciones, la tuya está entre esas tres de forma indiscutible. De ahí, nuestro alucine con tu nominación. Para gustos los colores", dijo la directora de la Academia.

Fue entonces cuando Alfred quiso no hablar de su actuación, sino de lo que le ocurrió antes de ella. El catalán empezó dando las gracias a los miembros del equipo y a los médicos que le acompañaron mientras sufría un ataque de ansiedad. "Y a vosotros por el cariño, porque en momentos así es esencial", dijo a sus compañeros que le escuchaban atentamente.

"Habrá gente que no entienda nada...", continuó con una tímida sonrisa antes de recordar una de las máximas de su médico personal: "Hay una cosa que me dice siempre: 'Aunque te cueste la puta vida: vas y lo haces'. Es la frase que tengo marcada", dijo antes de lanzar ese aplaudido mensaje a otras personas que puedan sufrir un problema como el suyo. "A toda la gente que tenga ansiedad y cosas varias que la gente no pueda entender: aunque os cueste la puta vida, lo hacéis y punto", aseguró el concursante.

"Y a pesar de la ansiedad, del vértigo, de pensar que te ibas a caer por la pasarela... sabemos que te dio el rollo del mareo. Si tu no sabes nada de eso, ves tu actuación y dices: ¡Joder! Pero es que si encima lo sabes, como dicen los Javis: ¡Me cago en mi vida!", dijo Galera, que desveló que Alfred estuvo a punto de cancelar su actuación en la gala.

"Estando a punto de no salir no actuar, salgas y hagas esto. Me llegó un mensaje de: a lo mejor no actúa. Y cuando sales y haces esto... se me caen las bragas al suelo", dijo la directora destacando su doble mérito. "Esto es salir de tu zona de confort. Lo fácil era haber dicho: no puedo con mi vida. Te remangaste y dijiste: Sí", destacó orgullosa.

