Toda la verdad sobre la profesión oculta de María Lapiedra

La nueva colaboradora de 'Sálvame' confesó haber hecho show por webcams

Mucho se ha rumoreado desde que se anunció que Maria Lapiedra ocultaba a Gustavo Gónzalez negocios secretos. De hecho, Sálvame siguió hace unas fechas a la exactriz porno hasta un conocido hotel de Madrid después de su colaboración en el programa de Telecinco. Ella intentó justificarse alegando que se trataba de un encuentro con una firma, de la que pronto "se sabrá más".

Este lunes, se hacía oficial el fichaje de Lapiedra como nueva colaboradora del formato de La Fábrica de la tele, una táctica que recuerda a llevada a cabo con Alba Carrillo después de su polémico paso por Supervivientes.

Sin embargo, y lejos de tener una tarde relajada, María Pascual tuvo que hacer frente a la información de Kiko Hernández, quien le enseñó, presuntamente, una captura de un anuncio una web de contactos en la que aparecía el teléfono de Lapiedra, que decía así: "Famosa de televisión. Solo VIPs. 24 horas". Así, ella quiso negarlo explicando que hacía stripteases y hablaba de webcams. "Lo hice durante un tiempo".

Las lágrimas al recordar su trauma

La nueva colaboradora se derrumbó ante Jorge ya que, al parecer, tiene un sentimiento de culpa por algo que sucedió en su infancia y, que por lo que se puede presagiar, es que un ser querido le abandonó. Por eso, tuvo que crearse "una coraza" e inventarse "el personaje frívolo de María Lapiedra": "Me sentía vacía. Realmente no me gustaba, me autodestruía". De hecho, confirmó que a Supervivientes 2018 se presentará con su nombre real.

María también contó a Jorge Javier cómo empezó el amor con Gustavo: "Pensé, como en 'DEC' me pone tan a caldo, me acostaré con él y así seguramente no pasará nada, Luego ya cuando nos empezamos a besar surgió la magia".

