El día en el que la madre de Paz Padilla tonteó con Paolo Vasile: "El tren solo pasa una vez" Ecoteuve.es 9/01/2018 - 12:21 0 Comentarios

Doña Lola se pensó que el Consejero Delegado de Mediaset estaba inválido

El especial 'Gente de paz' de 'Mi casa es la tuya' anotó un 13,8% en Telecinco

Dicen que en el amor nada es imposible y eso es lo que pensaría dola Lola, madre de Paz Padilla, cuando ligó con Paolo Vasile, el Consejero Delegado de Mediaset. Así lo desveló la actriz y presentadora en el especial de Mi casa es la tuya que emitió este lunes Telecinco en el que Bertín se rodeó de la gente de Paz.

En un momento del programa, ambos conectaron por Skype con la progenitora de Padilla, que confesó estar buscando un novio "sin problemas de próstola". Fue entonces cuando revelaron la conversación telefónica que tuvieron días después de que Bertín entrevistara a Paz.

"Al día siguiente del programa me llama y me dice Paolo 'quiero conocer a doña Lola", empezó a contar ella desvelando que Vasile insistió en llamar a su madre dado que era imposible concertar una cita en Madrid. Por si acaso, ella le avisó antes: "Mamá que Paolo quiere hablar contigo. ¡Cómo me quite el contrato te meto en un asilo!".

Así, Paz Padilla llamó a su madre en manos libres en presencia de su jefe. "Doña Lola, usted está incapacitada para venir a Madrid y yo soy un hombre que está incapacitado para ir a Cádiz", le dijo Vasile a lo que la mujer se pensó que "estaba inválido": "Creía que no podía subir las escaleras ni andar".

Y la actriz de La que se avecina siguió desvelando más detalles de la conversación que, según ella, Vasile preguntó a su madre: "doña Lola, si yo voy a Cádiz, ¿qué me haría de comer?". "Lo que más le gusta", respondió a lo el jefe resolvió: "Todo menos pimiento". Con mucha guasa, la madre de Paz dijo: "Entonces no nos vamos a comer ni un pimiento". Pero esto no es todo porque Paolo bromeó: "Si las flechas del amor se cruzan...". Y doña Lola sentenció: "El tren solo pasa una vez".

PUBLICIDAD