Doble chasco en 'First Dates': confunde a Sobera con Arguiñano y le dan calabazas por no ser coreano Ecoteuve.es 9/01/2018 - 11:30 0 Comentarios

"¡Que mal que no sea coreano, qué lástima por mí!", se lamentó Masashsi

El presentador le siguió la broma tras su error: "Ahora te paso a cocina"

El japonés Masashsi se convirtió en el protagonista absoluto de la entrega que emitió First Dates este lunes en Cuatro. El joven, de 27 años, lleva apenas diez meses en España estudiando enología y catando vinos. El programa le emparejó con Lara, una "técnicas de uñas" valenciana de 25 años con el pelo morado, que buscaba un asiático: "Son muy atentos y te sacan de casa, te llevan a sitios...".

Sin embargo, pese a que Masashsi es casi un experto en vinos, en el amor todavía tiene muchas lagunas. El japonés estaba como un flan, por lo ella tuvo que cogerle de la mano: "Estaba temblando mucho...debía de estar muy nervioso".

En ningún momento se sintió cómodo durante la velada. Todo lo contrario. El nipón no dejaba de sudar y de limpiarse su rostro con un pañuelo. "Aquí hace mucho calor, y además estoy nervioso y sudo mucho cuando me inquieto", se excusaba. Y, para más inri, sacó el tema de Cataluña a lo que ella contestó así de tajante: "Me parece el tema más aburrido que existe".

La desesperación era tal que Lara se tomó un descanso para ir al baño, así que al japonés no le quedó otra que empezar a hablar a la nada lamentando no ser coreano: "No me imaginaba que que hubiera alguien que no le gustara el vino. Dijo que le gustaban los asiático. Pero se refería que solo los coreanos. ¿Qué voy a hacer ahora? Le dijeron que tendría un coreano pero vino un japonés.¡Que mal que no sea coreano, qué lástima por mí! Ya no se puede hacer nada. No hay remedio".

Pero esto no es todo, ya que al salir del restaurante confundió a Carlos Sobera con Karlos Arguiñano. "¿Eres Karlos Arguiñano?", preguntó sorprendido a lo que el contestado le siguió el rollo y le contestó así de divertido: "Te voy a pasar a cocina y te voy a enseñar a hacer unas almejas a la marinera".

PUBLICIDAD