Nuevas críticas a Pablo Motos por sus preguntas a Carla Bruni sobre su romance con Sarkozy

Carla Bruni visitó este lunes el plató de El Hormiguero para presentar ante la audiencia del programa de Antena 3 su nuevo disco (el quinto de su carrera discográfica). Sin embargo, la cantante y actriz francesa no se encontró con una entrevista centrada en su nuevo proyecto, sino una conversación con numerosas preguntas sobre su relación con Nicolas Sarkozy.

Tras sorprender a la invitada regalándole una guitarra española con su nombre y las hormigas del espacio, Bruni habló un poco de su nuevo álbum para inmediatamente ser preguntada por Pablo Motos por su romance con el ex presidente de Francia. "¿Es verdad que tuvisteis una especie de cita a ciegas?", le empezó cuestionando al tiempo que ella lo confirmaba y él se interesaba más por esa historia.

El presentador quiso saber si en su primera cita habían pasado la noche juntos y ella intentó salir al paso. "Digamos que me acompañó", respondió. "Os casasteis en tres meses", le recordó sobre su acelerada boda para posteriormente preguntarle por cómo vivió ser primera dama de la República Francesa.

Finalmente, tras lanzarle una cuestión sobre su carrera como modelo, Motos le pidió una confesión a modo de curiosidad: si era más alto o más bajo que su marido.

Todo ello, provocó un gran revuelo en las redes sociales, donde una parte destacada de los espectadores de El Hormiguero criticaron el enfoque "machista" de la entrevista al tratar a Bruni como "mujer de" Sarkozy cuando su salto mediático se produjo mucho antes con una larga carrera como intérprete musical y cinematográfica.

¿Por qué no le pregunta por su música? ¿Acaso estoy viendo Sálvame y no me he enterado? #CarlaBruniEH