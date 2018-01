Noemí Galera y Manu Guix se enfadan con Mónica Naranjo: "¿Que Alfred no tiene libertad? ¿Perdón?" Ecoteuve.es 9/01/2018 - 10:22 0 Comentarios

"No entiendo nada, me va a dar una subida de leche", dijo la directora de la Academia

El profesor sale en defensa de la libertad creativa de Alfred dentro de la escuela del talent

La décima gala de Operación Triunfo volvió a evidenciar una vez más las discrepancias que se vienen sucediendo entre profesores y jurado desde que diera comienzo el programa. Tras la triste despedida de Nerea -derrotada por Agoney en la recta final del concurso-, los artistas se sometieron a una nueva ronda de nominaciones.

Y en esta ocasión los siete concursantes que aun continúan en liza se sometieron al veredicto del jurado, ya que, por primera vez, el público no pudo elegir a uno de ellos como favorito y así salvarlo de la nominación. De esta manera, Amaia, Miriam y Agoney cruzaron la pasarela y Aitana, Alfred, Ana y Roi fueron propuestos para abandonar el programa. La primera fue salvada por sus compañeros mientras que el segundo por los profesores, que se mostraron en desacuerdo con las valoraciones ofrecidas por los jueces.

"Estoy entre que me dé una subida de leche... no entiendo nada", empezó diciendo Noemí Galera visiblemente enfadada con la decisión del jurado. "Efectivamente, el jurado valora las tres mejores actuaciones y podemos estar de acuerdo, o no. Estamos de acuerdo con que elijan las tres mejores actuaciones, pero en según qué comentarios te puedo asegurar que no. Para nada. De ahí mi subida de leche, que es muy de madre", dijo la directora de la Academia en defensa de sus alumnos.

Manu Guix también mostró su desacuerdo con Mónica Naranjo, que criticó en su valoración a Alfred que hubiera tenido poca libertad creativa para aportar a la canción que defendió en la gala su toque más personal. "Con todo el debido respeto, Mónica Naranjo, pero ¿que Alfred no tiene libertad en la Academia? ¿Perdón?", escribió en su cuenta oficial de Twitter. Minutos más tarde, al comienzo de El Chat, el profesor tranquilizaba al concursante asegurándole que había hecho una de sus mejores actuaciones de lo que va de programa.

Fue también en el espacio emitido tras la gala donde Noemí Galera criticó que hubiera trascendido lo que estaba ocurriendo con Alfred, que tuvo que abandonar varias veces el plató de TVE al sentirse indispuesto. "¿Estás enfermo? ¿Tienes mala cara?", le preguntó Joe Pérez Orive al catalán, que sufrió varios mareos durante la emisión tal y como informó Roberto Leal. La pregunta incomodó más al participante y obligó al presentador a dar explicaciones sobre lo sucedido.

Con todo el debido respeto @monicanaranjo, pero que Alfred no tiene libertad en la Academia???????? Perdón????? #otgala10 — Manu Guix (@ManuGuix) 9 de enero de 2018

BRAVO por Alfred. BRAVO. Le he visto maduro, genial de actitud. De las mejores actuaciones que ha hecho en OT. BRA VO. Digan lo que digan. #otgala10 — Manu Guix (@ManuGuix) 8 de enero de 2018

