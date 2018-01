Alfred preocupa a los espectadores de 'OT': desaparece parte de la gala por un mareo Ecoteuve.es 9/01/2018 - 0:45 0 Comentarios

El concursante ha entrado y salido varias ocasiones del plató de TVE

"Se encuentra indispuesto pero que nadie se preocupe", ha dicho Roberto Leal

Los espectadores de OT han mostrado su preocupación en las redes sociales al ver a Alfred ausente durante parte de la gala del programa de este lunes. El concursante se ha encontrado "indispuesto", según ha indicado Roberto Leal.

El joven catalán ha desaparecido del plató durante uno de los tramos del espacio y ha regresado más tarde para interpretar el trío musical en el que le tocaba cantar. Los rumores se han disparado y algunos han comenzado a comentar en redes sociales que se trataba de un ataque de ansiedad.

Después, se ha vuelto a marchar y un tiempo más tarde ha vuelto durante la actuación de Amaia, justo antes de que le tocase subir a él al escenario.

Después de cantar su tema, Get it together, de Seal, el jurado ha querido hacer una pequeña valoración. "¿Estás malito hoy, no?", le ha preguntado Joe. "No, estoy bien", ha respondido Alfred, aunque su cara decía lo contrario. "Nos había parecido antes que no estabas bien", ha continuado el juez.

Ante esta pregunta, Roberto Leal ha explicado lo ocurrido: "Se encuentra indispuesto, un poco mareado, por eso está entrando y saliendo de la gala. Está bien, que nadie se preocupe".

Que Alfred lleve arrastrando problemas de ansiedad durante toda la noche, y que ahora esté ahí encima sacando adelante su número, chico, me quito el sombrero ochenta veces. #OTGala10 — Rafikiscope (@rafikiscope) 8 de enero de 2018

Al parecer Alfred ha tenido que salir del plató por ansiedad. La ansiedad es una putada y ojalá la gente entendiese mejor lo que conlleva vivir con ella. Mucho ánimo para él. #OTGala10 — Tigrillo (@TigrilloTW) 8 de enero de 2018

Tiene pinta de que Alfred no está bien y se nota en Amaia y sus compañeros. Otra vez está ausente. Uf. #OTGala10 — Blue Jeans (@FranciscodPaula) 8 de enero de 2018

Soy la única que le está dando un poco igual la gala y está agobiada porque no sabe dónde está Alfred?????#OTGala10 — Alicia (@Alicia__907) 8 de enero de 2018

Nada más terminar de cantar Alfred ha vuelto a irse y estamos todos mirando hacia el sofá sin parar. No puedo estar más orgullosa de lo que ha hecho, de lo que hace cada día y de todo lo que nos enseña. Esto ya no tiene nada que ver con un concurso. Menudo ejemplo. #OTGala10 — Lara. (@quenohayaprisa) 8 de enero de 2018

¿Pero cómo va a actuar Alfred después de darle un ataque de ansiedad? Prefiero que no actúe y lo nominen directamente, no es justo para él. #OTGala10 — Andrea ? (@buditagh) 8 de enero de 2018

