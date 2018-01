Chenoa reaparece lesionada en 'Zapeando' tras un accidente doméstico: "Sangraba por todos lados" Ecoteuve.es 18:41 - 8/01/2018 0 Comentarios

"Se me fue la mano y empecé a sangrar. Un corte importante eh", dijo

Chenoa ha regresado este lunes a Zapeando después de sus vacaciones de Navidad. Sin embargo, la colaboradora ha aparecido lesionada después de un accidente doméstico. Como su herida era muy visible, lo primero que han hecho los compañeros del programa de La Sexta es preguntarle por lo sucedido.

La jurado de Tu cara me suena ha relatado que tras pasar los reyes en Mallorca había sufrido un accidente doméstico, que casi le cuesta el dedo: "Estaba preparando una tortilla y al cortar las patatas, se me fue la mano y me corté el dedo. Un corte importante, eh. Empecé a sangrar... y bueno".

Chenoa ha mostrado que le han tenido que vendar la parte afectada. "Empezó a salir sangre de todos lados" comentó la colaboradora, que además le falta un trozo de dedo que no ha encontrado.

Sus compañeros han querido restarle importancia haciendo bromas de lo ocurrido: "¡Alguien se ha comido un trozo de Chenoa!", bromeaba Ana Morgade. "Como en el roscón de Reyes... ¡el que encuentre el trozo de dedo paga la tortilla!".

