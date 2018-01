La reacción de Amaia ('OT') al descubrir el verdadero significado de 'Quiero montarme en tu velero' Ecoteuve.es 8/01/2018 - 17:35 0 Comentarios

"Madre mía, con lo que me gustan a mí esos temas", dijo la cantante

Amaia volvió a dejar patente su inocencia una vez más en la academia de Operación Triunfo. La cantante compartía mesa con sus compañeros a la hora de la comida y, de repente, salió a relucir la canción Quiero montarme en tu velero.

El estribillo del tema compuesto por Alejandro Abad dice lo siguiente: "Quiero montarme en tu velero. Ponerte yo el sombrero. Y hacernos eso ay ay ay ay".

Sin embargo, parece que a Amaia no le quedaba claro su significado verdadero: "¿Cuál es el velero? Lo del sombrero no lo entiendo". Por eso, Aitana quiso explicárselo sin mencionar la palabra 'preservativo' al mismo tiempo que Agoney hacía gestos: "A ver, cuando tienes que ponerte el sombrero para no quedarte embarazada".

Al solucionarle la cuestión, la triunfita se quedó prácticamente en shock: "Mmmmmm... ¡Madre mía, con lo que me gustan a mí estos temas!". A continuación, Nerea ha querido bromear sobre lo que acababa de ocurrir: "Ha puesto cara de 'claro, como yo no lo uso". "Jo, pues yo me imaginaba un velero", concluía la navarra ante la incredulidad de sus compañeros.

"Quiero montarme en tu velero y ponerte el sombrero"

Amaia: Y cual es el significado?

*Gesto de Agoney*

Amaia: Y cual es el velero?

Amaia: Lo del sombrero no lo entiendo.

Nerea: Ha puesto cara de 'claro como yo no lo uso'.



Esta chica JAJAJAJAJA #OTDirecto7E pic.twitter.com/0h2sYXJPYM — Sandra???? (@SandraGjn_) 7 de enero de 2018

