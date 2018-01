Toñi Moreno no acepta la cobra de Arturo Fernández y le besa en la boca Ecoteuve.es 8/01/2018 - 16:59 0 Comentarios

"No sé que tengo, pero sinceramente beso muy bien", dijo el veterano actor

En la televisión apenas quedan galanes como Arturo Fernández. O eso debió pensar Toñi Moreno en la visita del asturiano al plató de Viva la vida en Telecinco, donde promocionó su obra Alta seducción.

Muy curiosa, la presentadora quiso probar un beso del intérprete de 87 años porque, como bien aseguraba él "algo tengo, no sé el que, pero sinceramente yo beso muy bien".

Sin embargo, Moreno se fue poniendo muy nerviosa a medida que se aproximaba el momento: "Pero sin lengua por favor. Que yo no soy actriz". "¡Estoy sudando, te lo prometo!", añadía. Mientras, el protagonista de La casa e los líos le sugería que se relajara: "Ven acá, estate tranquila y relájate No quiero que te enamores de mí porque lo vas a pasar mal".

Pero la temperatura corporal de Toñi seguía creciendo: "Uy, que calor más grande me está entrando". Por eso, Fernández dio marcha atrás con su iniciativa: "No quiero que sufras, siéntate". "¡Me ha dejado sin beso!Me has hecho una cobra como David Bisbal", gritó ella para después armarse de valor y besar al chatín en la boca: "Ahora mismo no puedo seguir la entrevista"

