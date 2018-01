El 'pelayón' de 'Cámbiame': lo que esconde Pelayo Díaz entre sus piernas Ecoteuve.es 8/01/2018 - 11:41 0 Comentarios

Andy Mc Dougall, su nuevo novio argentino, presume de sus atributos

Pelayo Díaz ha dado la bienvenida al 2018 en Brasil muy bien acompañado. El estilista de Cámbiame ha pasado las navidades junto a su nuevo novio, el empresario argentino Andy Mc Dougall.

Ambos han presumido en Instagram de postales paradisiacas, desayunos muy dulces y, sobre todo, de sus espectacular cuerpos. Sin embargo, lo que más ha impactado ha sido el pelayón, el miembro viril de Pelayo gracias a un Storie de Mc Dougall, que presumía orgulloso del paquete de su chico, que lucía un bañador verde.

Lo que está claro es que Pelayo está muy feliz: "NEVER GONNA LET YOU GO ???? Último día en Búzios y no podría ser más feliz, he empezado el 2018 de la manera que quiero que sea el resto de mi vida! Estoy tan agradecido por tanto... Por mis amigos (a los que muero por ver), por mi familia, por mi trabajo y por @andymcdougall, que se ocupó de organizar unas vacaciones inolvidables llenas de ilusión!".

El pasado noviembre, el estilista del programa de Telecinco cumplió "su sueño de la infancia" de posar desnudo en la revista Interviú, en la que presumía de sus atributos sexuales. Pelayo se convirtió en el cuarto hombre que apareció en la portada del semanario tras el presentador Jesús Vázquez, el bailaor Rafael Amargo y el jinete Álvaro Escassi.

