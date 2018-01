'Operación Triunfo': Agoney, destrozado, se plantea abandonar el programa tras el pase de micros Ecoteuve.es 7/01/2018 - 12:41 0 Comentarios

La faringitis que sufre le está complicando el programa

Conforme va avanzando el programa, la tensión aumenta a la par de la exigencia. Un solo error en la gala puede llevarlos a la expulsión lo que hace que los concursantes se pongan cada vez más nerviosos. Además la final anda cerca, solamente quedan tres semanas para el cierre de la edición.

El último en sufrir la tensión en sus carnes ha sido Agoney que no ha vivido una semana fácil. El canario sufre faringitis, lo que le está dificultando demostrar la potencia vocal que posee y que además es necesaria para enfrentarse al tema que le ha tocado para la siguiente gala: "Somebody to love" de Queen. El concursante está teniendo muchas trabas, algo que no puede permitirse porque se enfrenta a la expulsión con Nerea como contrincante.

Un pase de micros desastroso

Sus problemas vocales hicieron que Agoney no pudiese darlo todo en los ensayos. Es más, Noemí Galera le ha prohibido hablar hasta los ensayos en plató e incluso los profesores reconocieron que era muy difícil valorarlo cuando apenas podía interpretar la canción.

El propio concursante admitía su problema y explicó que mejor debía "reservarse" para ensayos posteriores.

Noche crítica para Agoney

La noche del 6 de enero el concursante ya no podía más y explotó. En el canal 24 horas todos los espectadores fueron participes de una conversación que mantuvo con sus compañeros. En ella, el concursante expresaba apenado lo difícil que se le estaba haciendo continuar en el programa. Aitana le decía "Yo me esperaría", le decía intentando que no cometiese una decisión equivocada mientras que Alfred era mucho más claro y directo: "Si tienes que hablarlo con alguien, háblalo, pero son tres semanas, no te precipites, duerme tío".

Miriam también se unió a la conversación con el objetivo de que el concursante no tirase la toalla diciéndole: . "No lo puedes hacer, tío, no puedes. Eso sería decepcionar a mucha gente, ¿entiendes?. Eres un referente para mucha gente y aunque no te lo parezca, mucha gente se sigue [...] irte o abandonar o incluso pedir que alguien que te siga te vote es ir en contra de todo eso". Alfred se encargó de cerrar la conversación antes de que se cortase el audio diciendo: "Recuerda algo que dicen siempre Los Javis: un gran poder lleva una gran responsabilidad"

PUBLICIDAD