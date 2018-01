Un periodista de TV3: "¿Querer que un tráiler atropelle a miembros del Supremo es delito?"

El periodista de TV3 Toni Soler vuelve a estar en el centro de la polémica por un tuit sobre la decisión del Tribunal del Supremo de mantener en prisión a Oriol Junqueras, ex vicepresident de la Generalitat de Cataluña.

"¿Querer que un tráiler atropelle sucesivamente a todos los miembros del Supremo es delito de odio?", se cuestionó Soler en Twitter. El comentario le ha valido numerosas críticas en esta red social.

Horas después, Soler, director de Minoría absoluta, la productora responsable del programa satírico Polònia, colgó otro mensaje en el que pedía "disculpas". "No quiero que ningún juez sea atropellado por ningún tráiler". Y dirigía un perdón a Junqueras "por haber ayudado al enemigo a desviar el fuego".

Mil disculpes. No vull que cap jutge sigui atropellat per cap trailer. (Disculpa'm especialment @junqueras per haver ajudat l'enemic a desviar el foc).