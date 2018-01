Tremenda bronca entre Gustavo González y Lydia Lozano: "Tus amigos tienen dos neuronas" Ecoteuve.es 5/01/2018 - 19:31 0 Comentarios

La colaboradora de Sálvame le acusó de tener un montaje con María Lapiedra

El año en Sálvame ha comenzado como terminó 2017, con la historia de amor y desamor de Gustavo González y María Lapiedra. Sin embargo, Lydia Lozano ha dudado de la credibilidad de su compañero provocando una tremenda bronca en el plató este viernes.

"Hay gente que me está escribiendo esta tarde y me esta diciendo que le vemos reírse y piensan que es un montaje a tres", ha empezado a decir la colaboradora a lo que él ha contestado atacando "me da lo mismo, tú y tus amigos. Tus amigos tienen dos neuronas".

"Si piensas que yo me río con esto o son lerdos o no lo entiendo", ha proseguido. Al escucharlo Lozano ha despertado la bestia: "Me parece fatal. No insultes a mis amigos porque a lo mejor yo tengo una".

A continuación, el cabreo ha ido en aumento hasta el punto de que él le ha reprochado: "Si alguien duda para mí tiene dos neuronas. Cuando no tienes protagonismo necesitas un momentito". Finalmente, ambos han firmado las paces con dos besos.

