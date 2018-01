La pillada a Nerea ('OT') de sus desoladoras anotaciones en su cuaderno

Los desajustes vocales que tuvo Nerea en la novena gala de Operación Triunfo la condenaron a su primera nominación. El destino hizo que se juegue su continuidad en la academia con su amigo Agoney. Para ello, interpretará Listen, de Beyonce.

Sin embargo, las alarmas han saltado en los seguidores del concurso después de que las cámaras captaran el detalle del cuaderno de ensayo de la catalana. En el libreto, Nerea había hecho varias anotaciones.

Las que estaban escritas de color rojo hacían referencia a las cuestiones técnicas, como por ejemplo" bajada laringe". Sin embargo, las de color azul turquesa han preocupado mucho a los fans pese a que su misión son animarse así misma.

Así, se podía leer las siguientes frases: "Circunstancias previas: estoy a punto de irme y canto mi última canción", "nunca soy menos que mis compañeros"; "a mi yo del pasado"; "no voy a llegar a la final"; "nunca he salido favorita".

HILO SOBRE NEREA: acabo de leer las anotaciones que hace nerea en el libreto de listen. me parte el corazón que una artistaza como lo es nerea piense así. ella no se merece lo que la está pasando, y mucho menos se merece ni la décima parte del hate que está recibiendo. + pic.twitter.com/f8E21mLsMf

Las notas de Nerea me han partido el corazón

- "estoy a punto de irme y esta es mi última canción"

- "me lo merezco"

- "voy a petarlo sola"

- "nunca he salido favorita"#OTDirecto5E pic.twitter.com/3DvVXgSOvd