Agotado el vestido que llevó Amaia en su actuación más espectacular de 'OT' dos días después

Es de Quiz, una firma low-cost escocesa, y cuyo precio es de 66 euros

Es normal que cuando una celebrity se pone un vestido en pocos minutos se agote en todas las tiendas. Amaia se convirtió en una de ellas, ya que el vestido que lució en la primera gala del año de Operación Triunfo causó sensación hasta el punto de agotarlo en la tienda online dos días después.

El vestido es de Quiz, una marca low-cost escocesa, y tiene un precio de 66 euros. El modelo color blanco está agotado en la tienda online. La firma tiene tres tiendas físicas al sur de Madrid, en los centros comerciales de Isla Azul, Tres Aguas y Xanadú.

Sin dudarlo a parte de su actuación, esta vez también ha llamado mucho la atención su estilismo. Podríamos compararlo con la Reina Letizia que todo lo que se pone se agota a los pocos minutos. Durante la gala, todos querían saber de dónde era el vestido blanco y dorado de manga larga y cuello alto que lució Amaia.

La concursante interpretó Shake it out de Florence & The Machine poco antes de cumplir 19 años y el éxito ha sido asombroso: en menos de 24 horas ya ha alcanzado el millón de visitas en YouTube, ha entrado en el top 50 de Spotify España y se ha colocado en lo más alto de tres rankings diferentes de iTunes España.

Aunque esto no es nuevo para ella, ya que en otras ocasiones sus actuaciones han alcanzado más de un millón de visitas, entre ellas la que realizó con de la película La La Land.

