Pablo López regresa a 'OT' y Carlos Jean será el cuarto jurado

El artista, que acaba de lanzar disco, participó en la edición de 2008

Operación Triunfo vivirá este lunes su décima gala, en la que todos los concursantes actuarán en solitario, y a excepción de los nominados, también en dos tríos. Nerea y Agoney tendrán que convencer a los espectadores de que merecen seguir en la Academia una semana más. El programa recibirá la visita de Pablo López, que cantará su último single El Patio, y como cuarto jurado, el músico, cantante, productor y DJ Carlos Jean. El concurso, presentado por Roberto Leal, ya ha comenzado la recta final y en esta gala ya no habrá favorito, por lo que ningún concursante podrá ser salvado por el público de la nominación.

Para defender que merece continuar en la Academia, Agoney ha escogido la canción de Queen Somebody to love, mientras que Nerea se ha decantado por Listen de Beyoncé.

El resto de concursantes también se subirán al escenario en solitario. Amaia interpretará Soñar Contigo de Zenet; Ana Guerra, La negra tiene tumbao de Celia Cruz; Aitana, Cheap Thrills de Sia; Alfred, Get it together de Seal; Miriam, Quisiera ser de Alejandro Sanz; y Roi, Demons, de Imagine Dragons. Además, Alfred, Aitana y Ana Guerra cantarán juntos Solo si es contigo de Bombai y Bebe, mientras que Roi, Miriam y Amaia interpretarán Robarte un beso de Carlos Vives y Sebastián Yatra. La canción grupal con la que empezará el programa esta semana será Resistiré del Dúo Dinámico.

Pablo López, artista invitado

El cantante Pablo López visitará el plató de Operación Triunfo 2017 y cantará su último single El Patio, con el que en su lanzamiento alcanzó el puesto número 1 en iTunes y en lista oficial de canciones fulltracks en España. Esta canción se incluye en su último álbum, Camino, Fuego y Libertad, el más íntimo y emocional de su carrera. Pablo López concursó en una de las ediciones de Operación Triunfo quedando en segundo lugar y desde entonces ha publicado tres álbumes. Este febrero comenzará su gira por España, que ya ha agotado las entradas en varias de las ciudades.

Carlos Jean, cuarto miembro del jurado

El cuarto miembro del jurado será Carlos Jean. Músico, cantante, productor, remezclador y DJ, Jean es uno de los creadores más polifacéticos de la industria musical española. Como productor ha trabajado con numerosos artistas, ,como Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Shakira, Fangoria o Raphael, entre muchos otros. En 2002 obtuvo un Ondas al mejor DJ y remezclador y ha estado nominado en varias ocasiones a los Grammy, Premios de La Música, Goya, Grammy Latinos y Premios 40 Principales. En su búsqueda constante por aportar valor a la música, en los últimos años ha estado involucrado en el desarrollo de nuevos modelos musicales junto a distintas marcas.

