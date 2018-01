Carlos Alsina localiza a Baltasar antes de la Cabalgata de Reyes: "Nuestro regalo es Cantizano" Ecoteuve.es 5/01/2018 - 11:38 0 Comentarios

"No vamos al cumpleaños del rey Juan Carlos. No estamos nosotros hoy como para ir de fiesta"

Los Reyes Magos están de camino. Carlos Alsina ha hecho en su programa de Onda Cero una curiosa entrevista a Baltasar, que ha comentado algunos aspectos de su trabajo de las últimas horas y también ha hecho referencia a cuestiones de actualidad.

"El viaje ha sido muy largo y muy cansado, porque utilizamos caminos de tierra", ha dicho Baltasar al locutor, a quien ha criticado por su forma de entrevistarle. "Usted, don Carlos, no me hace preguntas, me pone trampas".

"A Onda Cero os vamos a regalar a Jaime Cantizano; os lo hemos mandado por adelantado", ha dicho en referencia al locutor, que se pone al frente de los fines de semana de la emisora desde el próximo 13 de enero.

Baltasar también se ha pronunciado sobre el 80 aniversario del rey Juan Carlos -"No vamos a su cumpleaños porque no estamos nosotros hoy como para ir de fiesta"- o temas como Juego de tronos.

"Las últimas temporadas de esta serie tiene demasiados efectos especiales y eso le quita la emoción a las tramas", ha argumentado el mago.

