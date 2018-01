Telemadrid consigue el sorprendente testimonio de la hermana de 'El Chicle': "Debería estar él en el pozo, no Diana" Ecoteuve.es 5/01/2018 - 9:48 0 Comentarios

El programa 'Tras la pista', presentado por David Alemán, habló con María

El programa Tras la pista, que Telemadrid emite en la madrugada, consiguió este jueves el testimonio hasta ahora inédito de María, la hermana de José Enrique Abuín, conocido como 'El Chicle', autor confeso de la muerte de Diana Quer.

"Mi hermano tendría que estar en ese pozo, no esa niña. Es un asesino y tiene que pagar por ello, se merece más que la cárcel, se merece una muerte muy dura. Ha destrozado dos familias", dijo María, que desde hace años no tiene relación con su familia.

María explicó en el programa que presenta David Alemán numerosos detalles de su familia y de su hermano, de quien dijo que "no es tonto, es listo para lo que quiere, manipulador y muy falso".

"Yo no salgo de mi casa porque se me cae la cara de vergüenza. LLevo los apellidos del asesino", prosiguió MAría, que pidió "perdón" a la familia de Diana. "A mí no me duele nada mi hermano, me duele la familia Quer, que ha perdido una hija".



María también opinó sobre el suceso de 2005, cuando su hermano fue acusado de abusar de la hermana de su mujer. "Creo que fue verdad que mi hermano abusó de su cuñada y que posiblemente se lo ha hecho a más chicas". [Vídeo de la entrevista]

