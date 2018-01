La actuación de Amaia de España supera el millón de visionados en YouTube y es número uno de iTunes Ecoteuve.es 4/01/2018 - 15:08 0 Comentarios

El vídeo suma 1.404.037 visualizaciones en la plataforma de Google

Amaia de España se ha convertido en viral. Su brillante actuación de Shake It Out, de Florence y The Machine, en la novena gala de OT, tiene unos números de récords: más de un millón de visualizaciones y número 1 en iTunes al encabezar hasta tres listas: la general, la de nuevos artistas y la de música Pop.

En tan solo 24 horas, el vídeo de la actuación de la navarra en YouTube ha sobrepasado el millón de reproducciones convirtiéndose en el número 1 en la lista de tendencias de la plataforma de Google. A las 15.00 horas del jueves 4 sumaba 1.404.037 visualizaciones.

Ya lo advirtió Mónica Naranjo al acabar su actuación: "Has estado apoteósica, sublime, exquista. La rehostia". De hecho, se pasó de pie y sin dejar de aplaudir la última parte de la canción, como también lo hicieron sus compañeros desde el banco.

PUBLICIDAD