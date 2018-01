Cepeda, ¿conectado al 24 horas de 'OT' y comentado en el directo sobre Aitana?: "No puedo no verla" Ecoteuve.es 4/01/2018 - 14:07 0 Comentarios

La concursante no levanta cabeza desde la expulsión de su compañero

La expulsión de Cepeda ha marcado un antes y un después en el paso de Aitana por la academia de Operación Triunfo. Y pese a que él insista en describir su relación como "una amistad preciosa con muchísimo cariño" y en que allí "todo se magnifica" en esta entrevista, lo cierto es que 'Aiteda' era inseparable.

Lágrimas, la mirada perdida...La barcelonesa no ha dejado de llorar desde que se fuese Cepeda. Poco le importó que ella fuese la última favorita del concurso, ya que el gallego era su principal apoyo: "He perdido a un hermano".

Sin embargo, la vida sigue y Cepeda aterrizó este miércoles en el aeropuerto de Vigo ante una multitud de seguidores. Y parece que, al llegar a casa, no pudo resistirse a conectarse al canal 24 horas de YouTube, incluso, comentar en el chat, como demuestran una imagen que ha revelado Teleaudiencias en Twitter. Efectivamente, la foto de perfil coincide con el canal que usaba para subir sus vídeos aunque no se descarta la posibilidad de que se trate de un fake.

"Soy yo, es mi canal de siempre. Una persona normal y corriente que se mete a ver a gente que echa de menos", escribió. Más tarde, hizo un comentario que muchos señalaron a Aitana aunque lo cierto es que podría haber hecho referencia a todos sus compañeros: "No puedo no verla".

— Lewis- Gracias Cepeda. (@thunderlouisx) 3 de enero de 2018

cepeda: "no voy a ver el 24h"



also cepeda: * ve el 24 y comenta* "no puedo no verla"



este chaval es yo en la vida #OTDirecto4E — carmen; (@heeysugus) 4 de enero de 2018

El "no puedo no verla" a que se refiere? https://t.co/n3r99lQsvi — Srta Gossip | GRACIAS CEPEDA ???? (@realityygossip) 4 de enero de 2018

cepeda en vez de irse a ver a la novia a Madrid se ha ido directo para Galicia con su familia, cuando a ella solo la vio en noche buena. Y luego el no puedo no verla del chat. Muerta y enterrada me tiene. #aitedaexiste #OTDirecto4E — ????cristina larios???? (@cristinalarios3) 4 de enero de 2018

A mí no me parece tan loco el no puedo no verla. Y tampoco hay que llevarlo necesariamente a nada raro. Sea como amiga, como hermana o lo que sea Cepeda estaba todo el día pegado a Aitana y necesita verla y ver que está bien. Yo creo que sí hablaba de ella. Y hasta aquí el tema???? — #GraciasCepeda ????????? (@elamortriunfa1) 4 de enero de 2018

