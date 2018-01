La confusión más surrealista de 'First Dates': "Creía que vivía en la costa al ser 'costelero" Ecoteuve.es 4/01/2018 - 12:59 0 Comentarios

Fran desveló a Juan que le encantaba la Semana Santa y que era costalero

First Dates no deja de sorprendernos. Este miércoles Fran y Juan acudieron a buscar el amor al programa de Cuatro y lo cierto es que congeniaron muy bien. "Es un tío que transmite buen rollo y confianza para seguir teniendo una buena conversación y algo más", decía el primero.

Sin embargo, Juan tuvo una insólita confusión al empezar hablar sobre sus aficiones. "Como hobby tengo la música porque me gusta el flamenco", dijo Fran a lo que su cita preguntó curioso: "¿Te gusta el folclore andaluz?" "¿Semana Santa?". Su cita asintió y él añadió: "La Semana Santa de Cartagena es preciosa. Las vírgenes y todo".

El andaluz confesó entonces que era costalero a lo que Juan no supo que decir ya que no sabía su significado. "Muy bonito". A continuación, Juan reconoció en un total no saber lo que era: "Yo cuando me ha dicho que era costelero no sabía lo que era, le he seguido el rollo, y le he dicho muy bonito las vírgenes. Yo me pensaba que era costelero de costa, que vivía en la costa y veía la playa".

Los espectadores del programa de Sobera no pasaron desapercibido el insólito error plasmándolo en sus comentarios en Twitter.

#FirstDates524

Costalero.. de la costa ????????????q jodio — Es Fronconstinn (@HeroeBlasdeLezo) 3 de enero de 2018

#firstdates524

-Yo pensaba que costalero era que vivía en la costa — Manolo Domínguez (@ManoloDomnguez3) 3 de enero de 2018

"Costalero que vive en la costa"

De Cartagena tenía que ser #FirstDates524 — Julia Pertn (@juliapertn) 3 de enero de 2018

