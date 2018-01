Quique Peinado defiende la Cabalgata de Vallecas y le llaman "vago": "Tolero los insultos menos ese" Ecoteuve.es 3/01/2018 - 15:55 0 Comentarios

El colaborador de 'Zapeando' recibe una crítica sin sentido de un seguidor

Quique Peinado, uno de los colaboradores de Zapeando, se ha metido de lleno en la polémica de la Cabalgata de Reyes de Vallecas y la Drag Queen que desfilará en el evento. El colaborador ha recibido numerosos mensajes de sus seguidores, pero ha llamado la atención el de un tuitero que le ha llamado "vago".

"Te veo en Podemos con una impresora y unos grilletes en el congreso no en mucho tiempo. Es bueno tener sueños y luchar por ellos. Adelante, ¡pedazo de vago!", le han dicho.

"Yo tolero todos los insultos, pero vago no, no me jodas. Si soy vago lo estoy disimulando de puta madre", ha contestado el guionista de Zapeando.

Sobre la polémica de la drag queen, Peinado ha defendido su presencia en la Cabalgata de Reyes. "Si te molesta que en una de las 16 carrozas de la Cabalgata de los Reyes Magos de un barrio de Madrid vaya una drag queen, no sé, igual es que te molestan mucho las drag queens. Y eso tiene un nombre", ha explicado.

Asimismo, ha lamentado el interés que está despertando Vallecas. "A ver si con suerte os preocupa la Cabalgata de Reyes Magos de Vallecas como os preocupa Vallecas el resto del año".

A ver si con suerte os preocupa la Cabalgata de Reyes Magos de Vallecas como os preocupa Vallecas el resto del año. — Quique Peinado (@quiquepeinado) 2 de enero de 2018

Cuidado, con esa cabalgata los niños de Vallecas pueden salir desviados y no ser de centro. No los llevéis los que no queráis eso y arreglado. — Quique Peinado (@quiquepeinado) 2 de enero de 2018

Yo tolero todos los insultos, pero VAGO NO, NO ME JODAS. Si soy vago lo estoy disimulando DE PUTA MADRE. https://t.co/fqWZolJRWx — Quique Peinado (@quiquepeinado) 2 de enero de 2018

Si te molesta que en una de las 16 carrozas de la Cabalgata de los Reyes Magos de un barrio de Madrid vaya una drag queen, no sé, igual es que te molestan mucho las drag queens. Y eso tiene un nombre. — Quique Peinado (@quiquepeinado) 2 de enero de 2018

PUBLICIDAD