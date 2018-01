Javier Cárdenas enfada a los espectadores con una sorprendente pregunta sobre los enfermos de TOC Ecoteuve.es 3/01/2018 - 15:12 0 Comentarios

"¿Tendéis a juntaros más las personas que tenéis TOC?", se interesó el presentador de TVE

Otros seguidores del programa sí aplaudieron que tratasen estos trastornos en televisión

Javier Cárdenas vuelve a estar en el centro de la polémica por la última entrevista que ha hecho en Hora Punta. El presentador entrevistó a un enfermo de TOC (Trastorno Obsesivo-Compulsivo) e hizo una pregunta que escamó a algunos espectadores, aunque otros aplaudieron que abordasen este tema en televisión.

"Una pregunta, el otro día trajimos a esta mesa a un grupo de superdotados que nos decían que se atraen entre ellos. Y las chicas se habían casado con otros superdotados y los hijos eran también superdotados", comenzó el presentador.

"¿Sabéis por dónde voy, no? ¿Te entiende más otra persona que tiene otro TOC? Me refiero, ¿tendéis a juntaros más las personas que tenéis TOC o es otra historia? O al contrario, ¿es peor?", preguntó Cárdenas. Manuel, su invitado, no llegó a contestar a la pregunta aunque explicó que cuando se lo diagnosticaron procuró decírselo a su entorno.



"Me ha parecido curioso el dato de los niños y parejas superdotadas pero no conozco estudios que valoren eso", opinó, por su parte, la psicóloga Blanca Bueno.



Cárdenas también mostró su sorpresa al comprobar, por su invitado Manuel, que el TOC puede afectar a una persona con estudios, como él, que es abogado... "Eres una persona formada y porque mucha gente puede pensar que esto a gente con un cierto nivel intelectual o formación no le ocurre, que está a salvo. Y el TOC no entiende de eso", reflexionó Cárdenas.

Cárdenas nos habla del toc. Yo un toc que tengo es cambiar cada vez que sale en la tele. #horapuntaexprés — BRIOCHE (@BrioEnfurecida) 2 de enero de 2018

Cárdenas diciendo que él no sabía que los TOC podían afectar a las personas cultas y con estudios ???? Que alguien me dé paciencia o evite que me estalle la cabeza. Retiren #HoraPunta ya de la televisión pública, por favor. — Laura Sutil (@LauraSutil) 2 de enero de 2018

¿En serio ha preguntado Cárdenas si a la gente con TOC les atrae más otras personas con TOC? ???? #HoraPuntaTVE — Manuel Moreno (@TreceBits) 2 de enero de 2018

¿En serio Cárdenas acaba de hacer esa pregunta? Que si se atraen más entre ellos las personas con toc... ¿Es Marilo Montero en hombre? PREGUNTO. #horapuntatve #OTGala9 — David Mck (@hij0deladroga) 2 de enero de 2018

Hola, querida @La1_tve ya son las 22:30, ponedme por favor OT o quitadme a Cárdenas y su programita de la vista. Gracias por el intento de visibilizar el TOC pero para la próxima POR FAVOR dejad hablar a la profesional o directamente a los invitados en general QUE NO APRENDEMOS — Sofiera (@SofiaSchwartz) 2 de enero de 2018

No soporto a Cárdenas ni su programa, pero me alegro de que se le de visión a este problema en televisión. El TOC es más jodido de lo que parece desde fuera :(#HoraPuntaTVE — Elena 3.1 (@elenasince1986) 2 de enero de 2018

