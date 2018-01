Cepeda ('OT'): "Sigo manteniendo que va a ganar Aitana por su luz y su magia" Marco Almodóvar 3/01/2018 - 13:53 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista al octavo expulsado del concurso de TVE

"Mi relación con Aitana es de una amistad preciosa, en la academia todo se magnifica"

"Solo tengo palabras de admiración y respeto hacia los miembros del jurado"

Pese a tener una voz rugosa "bien bonita", como dijo Joe Pérez Orive en la Gala 0 de Operación Triunfo, los nervios y su apatía han condenado a Luis Cepeda a la nominación semana tras semana. Sin embargo, el público siempre le salvaba -venció a Juan Antonio, Ricky, Raoul y Mireya-... hasta este lunes. Roi y su 'sapoconcho' lograron el 73% de los votos.

¿Cómo han sido tus primeras horas fuera de la Academia?

Pues no he dormido nada (risas). Ni cinco minutos. Estoy por aquí como un fantasma vagando.

¿Por qué crees que en esta ocasión se ha quedado Roi y no tú?

Porque tendrá más apoyo, digo yo. Cada uno tiene el lado especial que nos ha traído hasta OT y tampoco quiero compararme con él.

Te has cobrado cuatro 'víctimas'. ¿Te has llegado a sentir imbatible en algún momento?

No veo acertado hablar de víctimas en un concurso. Yo lo veo como una experiencia que tienes que pasar y que el que se tiene que ir, se va y no pasa nada. Si me hubiera ido yo el primero, tampoco.

¿Tu mejor momento?

Mi paso por la academia ha sido todo mi mejor momento. Solo tengo recuerdos bonitos y no me puedo decantar por uno en concreto. Toda la experiencia ha sido única y maravillosa.

¿Con qué actuación te quedas?

Con la que hice con Aitana, No puedo vivir sin ti, y también con la de ayer, Say Yoy Won´t Let Go. Pero es que también me quedo con las que he hecho mal porque lo he disfrutado como nadie. Sé reconocer mis errores y sé cuando lo hago bien y cuando lo hago mal.

¿Te arrepientes de haber elegido canciones del mismo estilo?

Yo no me arrepiento de casi nada de lo que hago mal porque es como una lección mal y una de las lecciones no cabe el arrepentimiento. Haber elegido tres temas seguidos el mismo estilo no lo veo como un error.

¿Fue demasiado duro el jurado hace dos semanas?

Tengo una personalidad que este tipo de cosas no creo que lo acepten y lo tomé más como un agradecimiento porque realmente me he ido superando gracias a eso. Solo tengo palabras de admiración y respeto hacia ellos.

¿Quién es tu favorito para ganar?

No veo esto como una competición, de verdad. Para mí hemos ganado todos. También lo ha hecho el primer expulsado. Por haber disfrutado esta experiencia ya todos somos ganadores en mi opinión.

Reformulo la pregunta, ¿quién crees que va a ganar?

No me decanto, pero en su momento dije que creía que iba a ganar Aitana y lo sigo manteniendo. Pero no me gusta la sensación de decir tú vas a ganar y tú vas a perder. Es la luz y la magia que veo y como me ha llegado a mí, también lo ha hecho a muchísima gente.

Tu despedida con ella fue uno de los momentazos de la edición. ¿Cómo describirías la relación?

Una amistad preciosa con muchísimo cariño. Allí todo se magnífica muchísimo.

¿Hay tensión sexual no resuelta?

Pues...no. Opino que no.

¿Qué opina tu chica, Graciela Álvarez, sobre tu paso por el concurso?

Nos vimos en Nochebuena y se lo ha tomado muy bien. Realmente es una persona bastante madura en el sentido de entender todo lo que rodea a los programas de televisión. No ha podido venir por el contrato que tiene con la otra cadena.

Cuando Vanessa Martín visitó la academia dijo que le cogiste el gusto a su canción "un día después". ¿Te dolió su comentario?

No, no me dolió ni me molestó. Nos lo tomamos a guasa y no pasó nada.

PUBLICIDAD