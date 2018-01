El truco que utiliza Pablo López para despistar a sus fans en las redes sociales Ecoteuve.es 3/01/2018 - 12:04 0 Comentarios

"Tengo una buena colección de fotos de camas para confundir", reveló

Pablo López visitó este martes El hormiguero para promocionar su nuevo disco Camino, Fuego y Libertad. Sin embargo, el coach de La voz desveló la curiosa técnica que tiene para lograr despistar a sus seguidores y así pasar desapercibido cuando sale de fiesta.

López, que emocionó después tocando el piano con su tema El patio, aclaró su fama de fiestero a Motos: "Lo que pasó de verdad en este disco es que pasaba muchas noches en el estudio hasta muy tarde y salía con adrenalina y me iba a un bar de Madrid que me gustaba mucho porque si llegaba a casa me pitaba todo".

Sin embargo, el cantante tenía un truco para hacer pensar a sus fans que se encontraba dormido: "Tengo una buena colección de fotos en el móvil de distintas camas y hoteles para confundir que estoy acostado: cara de dormido, la luz adecuada... A toda la gente que esta en la habitación le digo 'echaros para allá".

En realidad, según contó López, se lo hizo una vez a su gran amigo Alborán: "Me escribe hace unas semanas cuando estaba de gira por Latinoamerica, que la verdad es que se mata el doble que yo a trabajar, que soy más flojo, y me dijo que me reservara para salir un día. Y cuando nos vimos fue como esas parejas que llevan tiempo sin verse y se van corriendo a un hotel: los dos nos fuimos al estudio a machacarnos". Eso sí, de su presunta relación con Malú no dijó nada de nada.

