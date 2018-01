El presentador de las Campanadas de TV3 criticó el 155 y pidió la libertad de los presos Ecoteuve.es 3/01/2018 - 9:38 0 Comentarios

Polémica retransmisión de Quim Masferrer y Ruth Jiménez en la autonómica

Quim Masferrer y Ruth Jiménez fueron los presentadores de dar las Campanadas en TV3. Durante la conexión en Nochevieja, aprovecharon para colar el discurso político con una crítica al número 155.

"El 2018 es un número bonito, suena bien. Hay números bonitos y otros feos, aunque es algo subjetivo. 2018 es bonito. Y, por ejemplo, 155 es feo", dijo el polémico Masferrer, que se cuidó en no hacer referencia explícita al Artículo 155 de la Constitución.



Tampoco mencionó a los Jordis ni Junqueras, pero pidió la salida de la cárcel de los presos, algo que fue apoyado por la presentadora Ruth Jiménez. Y un nuevo año "lleno de políticos que dialoguen y que se entiendan".

"Esta noche quiero pensar en los que no están aquí con nosotros. Y no me refiero a los que están mirando otra cadena. Pienso en la gente que está en el hospital o en la cárcel. Deseo que pronto puedan salir a celebrar las campanadas y las uvas, aunque sea a destiempo, pero que lo hagan con los suyos", dijo. "Me sumo, me sumo", contestó su compañera.

