Amaia de España 'gana' 'OT' un mes antes de la final con la actuación más espectacular del programa

La cantante arrasa con su actuación de 'Shake it out', de Florence and The Machine

Mónica Naranjo: "Has estado apoteósica, sublime, exquisita. La rehostia"

"Ganadora, ganadora y ganadora". Los gritos del público no dejaron duda después de que Amaia cantase el tema 'Shake it out', de Florence y The Machine, en OT. Su espectacular actuación levantó al jurado de sus sillas y se llevó el aplauso unánime del público por ser, posiblemente, la mejor de la edición y de toda la historia del programa.

"Has estado apoteósica, sublime, exquisita. La rehostia", ha definido Mónica Naranjo el momento vivido en el escenario de OT.

Lo mismo han pensado los seguidores del programa, que han estallado en las redes sociales al terminar la actuación de Amaia, que inmediatamente se ha convertido en trending topic.

