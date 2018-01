Monumental enfado de Pelayo con una participante de 'Cámbiame': "La única ridícula eres tú" Ecoteuve.es 2/01/2018 - 19:38 0 Comentarios

Después de unos días de vacaciones, Cámbiame ha vuelto este martes con un cambio muy problemático. Cristina Rodríguez ha sido la encargada de transformar a Rosmi, una mujer que ha puesto muchas pegas.

Aunque la estilista apostaba por un cambio radical en el peinado, ella se negó de forma rotunda. Sin embargo, Pelayo no pudo contenerse y reprimió duramente a la concursantes del programa de Telecinco.

"A mí si me gusta el look que ha hecho mi compañera. Lo que pasa es que estamos intentando ridiculizar su trabajo y la única ridícula eres tú que, con esta actitud, no molas nada", dijo.

"Querías vender una imagen de moderna y tía guay y eres una antigua", siguió diciendo a lo que ella contestó: "Vale, pero como no me conoces puedes decir lo que quieras" "No me has dejado trabajar ni a mi compañera. Has venido aquí a promocionar tus sneakers. Ojalá nadie te los compre", sentenció él, algo que regaño la presentadora Carlota Corredera.

