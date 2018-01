Rafa Mora: "No me invitaron a la fiesta de Nochevieja de Sálvame" Ecoteuve.es 2/01/2018 - 19:15 0 Comentarios

Finalmente compartió velada con su novia y su compañero Antonio Tejado

Rafa Mora no ha podido empezar peor el 2018. Pese a que fue uno de los elegidos para participar en el Sálvame Stars, el especial que preparó Telecinco con los colaboradores cantando diversos temas, no fue invitado a la fiesta que se hizo después.

Así lo ha desvelado el extronista tanto en Dani & Flo como en Radioset este martes: "Me enteré que había una fiesta después del Sálvame Stars a la cual iban todos mis compañeros. Pero me enteré por televisión viendo la entrevista a Gustavo en el Sábado Deluxe y me entero que al día siguiente de estar rodando hay una fiesta y a mi nadie me invitó".

"Vi a uno de mis compañeros pagando antes de ir y me dijo que era para lotería. Al principio me sentí algo muy molesto, algo bochornoso porque estás alejado de tu familia y vienes a currar, que es algo agridulce. Que tus compañeros te hagan ese vacío..."añadió.

Rafa Mora se fue con su novia y unos amigos en una conocida discoteca de Madrid. Allí coincidió con su también compañero Antonio Tejado. ¿Tampoco estaba invitado?

Haber ahora como le ponemos al.niño Una publicación compartida de Antonio Tejado Garcia (@antoniotejadoficial) el Dic 31, 2017 at 4:35 PST

